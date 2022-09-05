Чебоксары, , 08:09 — REGNUM В Чувашии решили адаптировать экономику и здравоохранение к опасным природным явлениям, которые наблюдаются в республике последние годы. Это аномальная жара, ураганы, заморозки. К ним также отнесены уменьшение водности рек и рост пожароопасности. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Мыс Балюзек в солнечную погоду Алексей Иванов © ИА REGNUM

Власти утвердили республиканский план адаптации к изменениям климата в Чуваши и форму отчёта о ходе его реализации. Чиновники поясняют, что изменения климата влекут «риски для населения, экономики и экосистем», также создаются условия «для увеличения повторяемости опасных явлений погоды» — в частности, аномальной жары, ливней, ураганов, заморозков, возникает угроза уменьшения водности рек и роста пожароопасности.

«В регионе часто отмечается сильная жара, являющаяся причиной роста заболеваемости и смертности населения, особенно в группах риска (дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями органов кровообращения и дыхания). Неблагоприятные погодные условия негативно сказываются на сельском хозяйстве, существуют риски потери урожая», — говорится в документе.

В качестве примера приводится аномальная жара 2010 года, когда зафиксирован рост смертности населения (в зоне риска оказались страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями) на 4,3% по сравнению с 2009 годом. Помимо этого, неблагоприятные погодные условия оказывают влияние на различные секторы экономики.

По официальным данным, в 2005–2021 годы в республике произошло 26 чрезвычайных ситуаций природного характера. В июне 2022 года в республике вводили режим ЧС межмуниципального характера из-за урагана, который обрушился 27 июня на три района республики. В августе 2022 года в Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи, которая наблюдается в восьми районах.

В качестве решения «погодной» проблемы власти предлагают развитие более устойчивой к климатическим воздействиям инфраструктуры, в их числе — внедрение возобновляемых источников энергии, ресурсосберегающих технологий, обеспечение производства экологически чистой энергии, использование «новейших строительных материалов и технологий», перевод транспорта на газомоторное топливо, строительство оросительных систем, а также подбор сортов и гибридов сельхозкультур, максимально адаптированных к почвенно-климатическим условиям Чувашии.

Помимо этого, предусмотрен перечень противопожарных работ в лесах, санитарные рубки при сохранении лесного потенциала, актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения с учётом климатических особенностей (при прогнозировании балансов тепловой энергии, потребления воды, количества и состава сточных вод), развитие систем промышленного и бытового кондиционирования в учреждениях здравоохранения, диспансеризация населения и другие мероприятия.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на минэкономразвития Чувашии. Органам местного самоуправления и организациям рекомендовано «принять активное участие в реализации мероприятий плана и обеспечить их своевременное выполнение».

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