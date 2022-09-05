Пекин, 5 сентября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Высокопоставленный законодатель Китая Ли Чжаньшу начнет поездку по четырем странам, которая включает в себя визит в Россию, где он примет участие в 7-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ), в связи с чем эксперты отметили, что участие в ВЭФ, крупной российской платформе для продвижения глобального и регионального сотрудничества, демонстрирует прочные связи и тесное сотрудничество между Китаем и Россией в условиях растущей глобальной геополитической напряженности, сообщает 4 сентября газета Global Times.

kremlin.ru Ли Чжаньшу

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая, также посетит Монголию, Непал и Южную Корею во время поездки, запланированной на 7–17 сентября. Это первая официальная зарубежная поездка Ли с начала пандемии COVID-19, хотя, согласно сообщениям СМИ, он часто проводил переговоры с иностранными лидерами по видеосвязи. При этом, последняя зарубежная поездка высокопоставленного законодателя в конце сентября 2019 года также была в Россию.

По словам экспертов, запланированный визит в Россию и участие в ВЭФ подчеркивают прочные связи между Китаем и Россией и их тесное сотрудничество в глобальных и региональных делах, а также в экономической и торговой областях. ВЭФ — очень важный экономический форум для России, и присутствие Ли на форуме в полной мере демонстрирует важность, которую две страны придают своим двусторонним связям, заявил Global Times профессор российских исследований Китайского университета иностранных дел Гао Фэй.

Независимо от того, как изменится международная ситуация, всеобъемлющее стратегическое партнерство и координация между Китаем и Россией не изменятся, сказал Гао, отметив, что такие прочные двусторонние связи помогают обеспечить миру чувство уверенности и стабильности перед лицом великих изменений, невиданных за столетие. ВЭФ планируется провести с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Темой ВЭФ в этом году станет «На пути к многополярному миру».

В послании форуму президент России Владимир Путин заявил, что «на смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признании права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития».

Эксперты заявили, что форум, скорее всего, будет сосредоточен на продвижении многостороннего сотрудничества, поскольку возглавляемый США Запад безрассудно играет в геополитику с нулевой суммой, которая серьезно подорвала глобальную стабильность и развитие.

«У Китая и России много общего. У нас есть общее понимание того, что нынешний мир должен быть перестроен более стабильным образом. Мы считаем, что не должно быть централизованного контроля над миром. Мы говорим о многополярности. В этом смысле мы очень близки», — сказал Global Times директор Института азиатских и африканских исследований МГУ Алексей Маслов .

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в недавнем эксклюзивном интервью Global Times сказал, что рост развивающихся стран и развивающихся рынков, представленных Китаем и Россией, привел к изменению международного ландшафта с точки зрения скорости, широты и глубины. По словам Чжана, это всесторонне меняет глобальный политический и экономический ландшафт и подталкивает международный политический и экономический ландшафт к многополярности.

Несмотря на усиливающиеся действия Запада по саботажу китайско-российских отношений, две страны наладили более прочные связи и в последние годы добились ряда новаторских и институциональных результатов. Товарооборот между Китаем и Россией в 2021 году достиг $146 млрд, что на 35% больше в годовом исчислении. По состоянию на май 2022 года Китай и Россия создали 154 пары городов-побратимов. Обе стороны также совместно продвигали сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних механизмов.

Что касается военного сотрудничества, Китай направил некоторые из самых мощных основных единиц боевой техники своей армии, флота и ВВС на российские учения «Восток-2022», этап маневрирования которых официально начался 1 сентября. Это первый случай, когда НОАК направила сразу армию, ВМФ и ВВС для участия в единых российских учениях. Это продемонстрировало глубину китайско-российского военного сотрудничества, поскольку учения будут сдерживать неопределенность и способствовать миру и стабильности в регионе, считают аналитики.