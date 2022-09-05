Дубай, ОАЭ, , 08:03 — REGNUM При крушении любительского планера в Дубае погиб его пилот. Об этом 4 сентября сообщило ABC News со ссылкой на государственное информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Планер DzidekLasek

Уточняется, что трагический инцидент произошёл возле компании по прыжкам с парашютом. При этом причины произошедшего, а также точное место происшествия не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что турецкий военный вертолет совершил жесткую посадку на севере Ирака.