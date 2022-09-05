Энергодар, Бывш. УССР, , 08:01 — REGNUM Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС завершится 6 сентября, об этом со ссылкой на сотрудника администрации региона Владимира Рогова сообщило РИА Новости.

Обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ Министерство обороны России

Останутся ли представители МАГАТЭ на АЭС на постоянной основе, пока неясно.

Миссия МАГАТЭ посетила АЭС 1 сентября, эксперты ООН осмотрели станцию, вместе с ними объект посетили более 60 журналистов.

Напомним, что глава администрации города Александр Волга ранее заявил, что власти города ожидают полной передачи Запорожской АЭС под управление России. Сейчас АЭС находится под управлением Киева, он же платит зарплату сотрудникам, сотрудники АЭС выполняют указания киевских диспетчеров.

По мнению главы города, переход АЭС под контроль «Росатомом» приведёт к хорошему резонансу и станет переломным этапом.

Отметим, что киевский режим регулярно подвергает артиллерийским и ракетным обстрелам расположенную в Энергодаре Запорожскую АЭС. 4 сентября глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщил ТАСС, что в ходе обстрелов как минимум один снаряд попал в энергоблок. 5 сентября в городе прогремели три взрыва — сработала система ПВО.