Петропавловск-Камчатский, , 08:00 — REGNUM Регулируемые туристические маршруты планируют создать на Камчатке после гибели восьми туристов во время восхождения на вулкан Ключевская сопка. Об этом 5 сентября рассказала журналистам директор природного парка «Вулканы Камчатки» Любовь Тимофеева.

Вулкан Ключевской Wulkano.ru

Как пояснила Тимофеева, в последнее время наблюдается возрастание объёма туристического потока на Камчатке, в то время, как количество инспекторов осталось неизменным. На 30 маршрутах, по словам Тимофеевой, работает всего 19 человек.

Такая ситуация приводит к тому, что маршруты на территории природных парков организовываются людьми, не имеющими соответствующей подготовки.

«Нам кажется, что назрела необходимость ввести категорию регулируемых маршрутов, доступ на которые сопровождается профессионалами, закрепленными строго за этим маршрутом», — указала Тимофеева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Камчатке опубликовали список туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка.

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