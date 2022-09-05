Пермь, 5 сентября, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Пермском крае с 1 января 2023 года начнёт работать региональное Агентство по делам молодёжи. Его создание инициировал губернатор Дмитрий Махонин. О новой структуре он заявил на церемонии открытия краевого молодёжного форума «Пермский период», сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

Цитата из к/ф «Чучело». Реж. Ролан Быков. 1983. СССР Школьники

Ключевыми задачами нового органа исполнительной власти, которое выведет молодёжную политику в отдельное полноценное направление, станут формирование инфраструктуры для молодёжи, поддержка её инициатив и максимальное вовлечение всех заинтересованных субъектов в реализацию молодежной политики. Создание отдельного полноценного направления позволит региону получить дополнительную поддержку федерации и Росмолодёжи.

Добавим, сейчас молодёжную политику в Пермском крае курирует министерство по туризму и молодёжной политике. Его возглавляет Юлия Ветошкина. Ранее возобновил работу Координационный совет по вопросам реализации государственной молодежной политики, и утвержден соответствующий краевой закон.