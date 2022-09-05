Пекин, , 07:54 — REGNUM В 13 регионах материковой части Китая в настоящее время зарегистрировано более 20% населения в возрасте старше 60 лет, причем в трех регионах, включая Пекин, доля этой возрастной группы впервые превысила одну пятую от численности населения, сообщает 5 сентября газета Global Times.

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Регион считается стареющим, когда доля людей старше 60 лет составляет от 20 до 30% населения, согласно международным стандартам. Регионы, вошедшие в категорию стареющих в 2021 году, в основном распределены на севере Китая, включая Пекин и Тяньцзинь, регион дельты реки Янцзы, Шанхай, и на юго-западе Китая, сообщили шанхайские СМИ.

Эксперты заявили, что высокая доля пожилого населения в большинстве из этих 13 регионов является результатом низкой рождаемости или большого оттока молодежи в развитые города. В таких мегаполисах, как Пекин и Шанхай улучшенные медицинские условия и условия жизни также способствуют увеличению продолжительности жизни там. В провинции Ляонин на северо-востоке Китая самая высокая доля пожилых людей — более 25% ее населения.

Северо-Восточный Китай переживает непрерывный отток молодежи и лиц трудоспособного возраста из-за экономического спада, недостаточного промышленного развития и сокращения возможностей трудоустройства, сказал профессор Института исследований Северо-Восточной Азии Цзилиньского университета И Баочжун в интервью Yicai.

В 2021 году в Пекине впервые число людей в возрасте 60 лет и старше превысило 20% от общей численности населения города. Согласно отчету, численность постоянного населения в возрасте старше 60 лет в столице на конец 2021 года составляло 4,416 млн человек или 20,18% от общей численности населения, что на 117 000 больше по сравнению с 2020 годом.

Численность населения возрастом старше 65 лет составила 3,166 млн человек, что составляет 14,24% от общего числа постоянных жителей, что на 204 000 больше, чем в 2020 году, говорится в отчете. Демографическое развитие Китая сталкивается с глубокими изменениями, когда стареющее общество с меньшим количеством детей станет новой нормой.

В августе Национальная комиссия по здравоохранению опубликовала отчет, в котором указывалось, что женщины детородного возраста имеют низкое желание иметь детей и что в течение 14-й Пятилетки (2021-2025) общий рост населения будет отрицательным.

Согласно докладу, предложенному Госсоветом КНР, страна активизировала усилия по совершенствованию политики поддержки служб по уходу за пожилыми людьми и разработке национального перечня основных услуг по уходу за пожилыми людьми для решения проблем, с которыми в основном сталкиваются пожилые люди, таких как инвалидность и одиночество, а также для удовлетворения духовных потребностей пожилых людей.