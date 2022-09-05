Красноярск, , 07:52 — REGNUM Отопительный сезон стартовал в девяти территориях Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 сентября в краевом министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Жилые дома и социальные объекты подключили к теплу в Норильске, Эвенкийском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском, Северо-Енисейском, Богучанском, Большемуртинском районах, а также в части Мотыгинского района. В Пировском районе к теплу подключили соцобъекты.

По словам министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Александра Ананьева, традиционно отопительный сезон начинается раньше в северной группе районов. В посёлке Диксон он продолжается круглый год.

«В целом мероприятия по подготовке к зиме объектов коммунального комплекса завершаются без срывов», — отметил он.

Всего в Красноярском крае завершается подготовка к отопительному сезону 1325 котельных, более 4100 км теплосетей, более 7100 км водопроводных сетей, свыше 3200 км сетей водоотведения. Также тепло готовы подать в 51,1 млн кв. метров жилищного фонда.

На подготовку к осенне-зимнему периоду и ремонтные программы из всех источников финансирования направлено свыше 20 млрд рублей. В том числе из регионального бюджета выделено 1,02 млрд рублей 48 территориям. Муниципальные образования выполнят на эти деньги 189 неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надёжности объектов ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 12 арктических районах Якутии начался отопительный сезон начался ещё в августе.

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