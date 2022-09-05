Токио, , 07:48 — REGNUM Большинство японцев поддерживают возобновление работы атомных электростанций, наращивание военного потенциала и видят угрозу безопасности своей страны в политике Китая. Об этом, со ссылкой на опрос газеты Yomiuri, сообщил ТАСС.

АЭС «Фукусима-1» Democraticunderground.com

52% участников опроса одобрили планы правительства Японии постепенно возобновлять работу атомных станций, остановленных после аварии на АЭС «Фукусима». 49% участников поддержали идею строительства в Японии новых АЭС, 44% такие планы отвергают.

70% респондентов выступили за усиление военного потенциала Японии, 81% опрошенных японцев считают Китай главной угрозой для безопасности страны. Более 70% полагают, что основная опасность исходит от КНДР.