Токио, 5 сентября, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Большинство японцев поддерживает возобновление работы атомных электростанций, наращивание военного потенциала и видит угрозу безопасности своей страны в политике Китая. Об этом со ссылкой на опрос газеты Yomiuri сообщает ТАСС.

Democraticunderground.com АЭС «Фукусима-1»

52% участников опроса одобрили планы правительства Японии постепенно возобновлять работу атомных станций, остановленных после аварии на АЭС «Фукусима». 49% участников поддержали идею строительства в Японии новых АЭС, 44% такие планы отвергают.

70% респондентов выступили за усиление военного потенциала Японии, 81% опрошенных японцев считают Китай главной угрозой для безопасности страны. Более 70% полагают, что основная опасность исходит от КНДР.