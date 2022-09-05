Биробиджан, 5 сентября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. На VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке находятся представители правительства, предприниматели, спортсмены и творческие коллективы из Еврейской автономной области во главе с губернатором региона Ростиславом Гольдштейном. За три дня мероприятия чиновники автономии намерены подписать 11 соглашений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе правительства ЕАО.

ИА REGNUM ВЭФ

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Договоры намерены заключать с компаниями ООО «Иносиб», ООО «Нижнеленинский транспортно-логистический терминал», а также с корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«В рамках деловой программы ВЭФ представители ЕАО примут участие в ключевых сессиях, посвященных роли Дальнего Востока в новой архитектуре международных отношений, развитию автомобильной и авиационной промышленности, IT-индустрии, сельского хозяйства и туризма, вопросам здравоохранения, образования, реновации дальневосточных городов и других», — сообщили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 5–7 сентября. В нём в том числе примут участие президент России Владимир Путин, а так же председатель государственного административного совета, премьер-министр временного правительства, главнокомандующий вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.