Прокопьевск, Кемеровская область, , 07:46 — REGNUM В Прокопьевском округе Кемеровской области увеличили группировку, задействованную в поисках пропавшей 63-летней женщины с 10-летним внуком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Сибирская тайга у города Абаза Валерия Иванова © ИА REGNUM

К месту проведения поисковой операции из разных городов Кузбасса прибыли ещё более 120 сотрудников полиции, а также из областного Главка. В результате общая численность группировки достигла 250 человек. Кроме того, 5 сентября на место прибудет вертолёт Росгвардии.

Сигнал об исчезновении женщины с внуком поступил в полицию 3 сентября. По словам родственников, пропавшие ушли в лес за грибами и не вернулись. Проверку по факту происшествия организовали сотрудники СКР.

«Создано несколько поисковых групп, которые обследуют территорию тайги с использованием звуковых сигналов и шумовых устройств, чтобы привлечь внимание и помочь выйти из лесного массива пропавшим людям. Задействовался квадрокоптер и авиатехника для мониторинга лесной местности с высоты», — отметили в ведомстве.

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