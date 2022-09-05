Пекин, 5 сентября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Система электронной почты университета в провинции Шэньси на северо–западе Китая, хорошо известного своими исследованиями в области авиации, космоса и навигации, была атакована Агентством национальной безопасности США (АНБ), как стало известно 5 сентября китайской газете Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

22 июня Северо-Западный политехнический университет объявил, что хакеры из-за рубежа были пойманы за отправкой фишинговых электронных писем с троянскими программами преподавателям и студентам университета, пытаясь украсть их данные и личную информацию.

В заявлении полиции, опубликованном Бюро общественной безопасности Бэйлиня в Сиане на следующий день, говорилось, что атака была предпринята с целью заманить учителей и студентов перейти по ссылкам фишинговых электронных писем с троянскими программами по темам, включающими научную оценку, защиту диссертаций и информацию о зарубежных поездках, чтобы получить их данные для входа в систему электронной почты.

Чтобы расследовать атаку, Национальный центр экстренного реагирования на компьютерные вирусы Китая и компания по интернет-безопасности «360» совместно сформировали техническую группу для проведения всестороннего технического анализа случая. Извлекая множество образцов троянов из интернет-терминалов Северо-Западного политехнического университета при поддержке европейских и южноазиатских партнеров, техническая группа первоначально установила, что кибератака на университет была проведена Специализированными операциями доступа (TAO) (Код S32), подразделением управления Бюро разведки данных (код S3) Информационного Отдела (Code S) АНБ США.

ТАО является самой большой и важной частью разведывательного подразделения АНБ. Будучи основанной в 1998 году, основной задачей TAO является использование Интернета для тайного доступа к инсайдерской информации своих конкурентов, включая тайное вторжение в ключевую информационную инфраструктуру целевых стран с целью кражи кодов учетных записей, взлома или уничтожения систем компьютерной безопасности, мониторинга сетевого трафика, вторжения в частную жизнь и кражи конфиденциальных данных, а также получения доступа к телефонным звонкам, электронной почте, сетевым коммуникациями и сообщениям.

Различные отделы TAO состоят из более чем 1000 действующих военнослужащих, сетевых хакеров, аналитиков разведки, ученых, разработчиков компьютерного оборудования и программного обеспечения, а также инженеров-электронщиков. Вся организационная структура состоит из одного «центра» и четырех «отделов».

Global Times узнала из источника, что атака получила в АНБ кодовое название «shotXXXX». Непосредственное участие в командовании и действиях принимали глава TAO, центр удаленных операций (в основном отвечает за операционные платформы оружия и инструменты для входа в целевую систему или сеть и управления ими) и отдел задач инфраструктуры (в основном отвечает за разработку и построение сетевой инфраструктуры и платформы мониторинга безопасности для атак)

Кроме того, в операции также были задействованы четыре других подразделения: отдел передовых сетевых технологий доступа, отдел технологий сетей передачи данных и отдел технологий телекоммуникационных сетей, которые обеспечивали техническую поддержку, а также отдел требований и определения местоположения, который определял стратегию атаки и оценку разведданных.

Global Times узнала из источника, что в то время TAO возглавлял Роб Джойс. Он родился 13 сентября 1967 года, учился в средней школе Ганнибала и окончил Университет Кларксона со степенью бакалавра в 1989 году и Университет Джона Хопкинса со степенью магистра в 1993 году. Он присоединился к АНБ в 1989 году и занимал должность заместителя директора ТАО с 2013 по 2017 год. Он начал исполнять обязанности советника по внутренней безопасности США в октябре 2017 года. С апреля по май 2018 года он занимал должность советника по государственной безопасности в Белом доме, а затем вернулся в АНБ в качестве старшего советника директора по стратегии кибербезопасности АНБ. В настоящее время он занимает должность директора по кибербезопасности.

Расследование также показало, что в последние годы TAO провела десятки тысяч вредоносных атак против целей в Китае, контролируя большое количество сетевых устройств (веб-серверы, интернет-терминалы, сетевые коммутаторы, телефонные коммутаторы, маршрутизаторы, брандмауэры и т.д.) с целью украсть более 140 ГБ данные, имеющих высокую ценность.

Технический анализ также показал, что TAO приобрела полномочия по управлению большим количеством сетевого оборудования связи в Китае в сотрудничестве с несколькими крупными и известными интернет-предприятиями в США до начала атаки, что облегчило АНБ непрерывное вторжение в важную информационную сеть в Китае.

Нацелившись на Северо-Западный политехнический университет, ТАО использовал 41 вид оружия для кражи основных технологических данных, включая конфигурацию ключевого сетевого оборудования, данные управления сетью и основные оперативные данные. Техническая команда обнаружила более 1100 ссылок для атак, проникших внутрь университета, и более 90 последовательностей инструкций по эксплуатации, которые украли несколько файлов конфигурации сетевых устройств, а также другие типы журналов и ключевых файлов, сообщил источник.

Было установлено, что 13 человек из США были непосредственно вовлечены в атаку. Более 60 контрактов и 170 электронных документов АНБ подписало с американскими операторами связи через компанию прикрытия, чтобы создать среду для кибератак, согласно источнику.

Global Times также узнала из источника, что TAO использовала 54 перемычки и прокси-сервера в сетевой атаке на Северо-Западный политехнический университет, которые в основном были распространены в 17 странах, таких как Япония, Южная Корея, Швеция, Польша и территория бывшей УССР, 70% из которых расположены в странах, окружающих Китай, таких как Япония и Южная Корея.

В течение длительного времени АНБ осуществляло секретную хакерскую деятельность против ведущих предприятий Китая в различных отраслях промышленности, правительств, университетов, медицинских учреждений, научно-исследовательских институтов и даже важных подразделений по эксплуатации и техническому обслуживанию информационной инфраструктуры, связанных с национальной экономикой и жизнеобеспечением людей.

Последний отчет о кибербезопасности, опубликованный 13 июня информационной платформой по кибербезопасности Anzer, показал, что военные и правительственные кибер-агентства США за последние 30 дней дистанционно похитили более 97 млрд единиц глобальных интернет-данных и 124 млрд телефонных записей, которые становятся основным источником разведданных для США и других стран альянса «Пять глаз».

29 июня Национальный центр экстренного реагирования на компьютерные вирусы Китая и компания «360» также раскрыли новую платформу для атаки уязвимостей, развернутую АНБ, которая, по мнению экспертов, является основным оборудованием TAO и нацелена на весь мир с акцентом на Китай и Россию. Эксперты отметили, что действия США вызвали широкие подозрения в том, что страна, возможно, готовится к более масштабной кибервойне.