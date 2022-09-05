Пермь, 5 сентября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Пермском крае стала вакантной должность заместителя генерального директора Управления капительного строительства региона, сообщают СМИ.

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Дмитрий Онорин уволился. Он занимал должность заместителя гендиректора и руководил управлением по строительству и реконструкции объектов №1. Информацию о таком кадровом решении подтвердили в пресс-службе краевого минстроя.

До работы в УКСе Прикамья Дмитрий Онорин трудился первым заместителем главы Мотовилихинского района. Имеет опыт руководства в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, планово-экономическом отделе управления капитального строительства городской администрации, муниципальном комитете по физической культуре и спорту.