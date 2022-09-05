Анкара, 5 сентября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Морской патрульный самолёт, принадлежащий Турции и выполнявший задачу в рамках миссии НАТО попытались перехватить военно-воздушные силы Греции. Об этом 5 сентября сообщает агентство Anadolu.

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«Греция резко усилила агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, о чем свидетельствует рост числа нарушений Афинами воздушного пространства и территориальных вод Турции в этом регионе», — указывают источники агентства в турецком министерстве национальной обороны.

Уточняется, что в 2021 году было зафиксировано 1616 случаев нарушения со стороны Греции, а за восемь месяцев текущего года эта цифра достигла 1123. При этом с 15 августа произошло 14 инцидентов с преследованием греческими ВВС турецких самолетов, выполнявших патрулирование.

«За указанный период греческие истребители в общей сложности на 3372 секунд заблокировали радарами F-16 ВВС Турции, чтобы помешать вылету боевых самолетов», — добавили в министерстве национальной обороны Турции.

Греция и Турция, несмотря на то, что являются союзниками по НАТО, неоднократно оказывались на грани вооружённого конфликта, обусловленного территориальными спорами. Очередное военно-политическое обострение началось 23 августа, когда, по данным Турции, греческая сторона нацелила ЗРК С-300 на турецкие F-16 во время выполнения очередной миссии НАТО. В Афинах данное утверждение отрицают.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Греции обвинил официальных лиц Турции в том, что они своими заявлениями подрывают единство блока НАТО.