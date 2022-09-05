Тюмень, , 07:43 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев встал на защиту тюменской девочки, которую директор школы не пустила на занятия из-за хиджаба на голове. Об этом сообщает ИА «Чечня сегодня».

Мансур Солтаев напомнил, что в Российской Федерации нет официального запрета на ношение хиджаба.

Хиджаб herman yahaya

«В школе должны воспитывать в детях толерантность, а подобные действия руководства образовательного учреждения направлены на внушение чувства враждебности к мусульманам», — заявил омбудсмен изданию.

По мнению Мансура Солтаева действия директора тюменской школы не только травмировали психику ребенка. В данном случае ущемляются права верующих.

«Конституцией Российской Федерации права и свободы граждан признаны наивысшей ценностью. Ни устав школы, ни другие нормы и акты не должны противоречить основному Закону нашей страны. Ношение головного убора мусульманками — это требование веры. Никакой угрозы окружающим его ношение не несет, равно как не мешает он и учебному процессу», — отметил уполномоченный по правам человека в Чечне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени директор школы № 88 не пустила на занятия пятиклассницу в традиционном мусульманском женском платке, так как он не соответствует школьной форме, утверждённой уставом учебного заведения. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Тем временем проблема взята под контроль региональным управлением национальной политики при участии мусульманского духовенства Тюменской области, которые в ближайшее время рассмотрят вопрос о ношении хиджаба в учебных заведениях с позиций норм действующего законодательства, права граждан на свободу вероисповедания с учётом традиционных основ исламского вероучения.

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