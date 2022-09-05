Ульяновск, , 07:42 — REGNUM В Ульяновской области задержали местного жителя, в отношении которого ранее завели уголовное дело по факту истязания двухлетнего ребёнка. Мужчина находился в розыске, сообщает следственное управление СКР по региону.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 31-летний житель Ульяновской области, который скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск. Правоохранители отмечают, что подозреваемого задержали в ходе совместных мероприятий сотрудники следственного управления и полиции.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, следствие просит взять мужчину под арест. С подозреваемым проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз.

Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM , уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Нанесение побоев отношении несовершеннолетнего»). По версии правоохранителей, 27 августа 2022 года в Инзе подозреваемый побил сожительницу. Также следствие полагает, в течение августа он избивал двухлетнюю дочь любовницы.

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