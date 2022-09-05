Екатеринбург, 5 сентября, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Свердловской области неделя с 5 по 11 сентября будет холодной. Об этом сообщают синоптики.

Иван Шилов ИА REGNUM Погода

Холоднее всего ожидается в Ивделе, на севере региона. Но и на юге области температура будет не сильно отличаться в большую сторону. В Екатеринбурге по ночам возможно +3 градуса. Днём столбик термометра будет подниматься до +10 и выше градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, лето завершилось на Урале аномальной жарой. Однако в начале сентября она ушла.