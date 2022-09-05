Красноярск, , 07:37 — REGNUM Конфликт между посетителями увеселительных заведений в Красноярске закончился стрельбой.

Уголовное дело Astr.sledcom.ru

Как сообщили 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого ГУ МВД, инцидент произошёл рано утром в Центральном районе Красноярска. Один из участников конфликта ранил двоих мужчин из травматического оружия.

Пострадавших госпитализировали в медучреждение. Личность стрелявшего установлена, полицейские его ищут.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам»).

Напомним, за семь месяцев 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 26 771 преступление. Это на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

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