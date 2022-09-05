Владивосток, 5 сентября, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Компания «ЭкоЭнерджи Групп», агентство Амурской области по привлечению инвестиций и Корпорация по развитию Дальнего Востока подписали на VII Восточном экономическом форуме соглашение о строительстве двух объектов по преобразованию солнечной энергии в электрическую. Об этом сообщил 5 сентября Телепорт. рф.

Pixabay.com Солнечная электростанция

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Солнечная энергостанция, как предполагается, будет построена в Благовещенском районе на участке площадью 60 га, её мощность составит 27,6 МВт. Проект называют перспективным, так как в Амурской области много солнечных дней.

«Он станет источником питания для новых проектов в сфере логистики и поможет закрепить лидерство нашего региона по выработке электроэнергии на Дальнем Востоке», — сказал об объекте губернатор региона Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит VII Восточный экономический форум. Мероприятие запланировано на 5–7 сентября.