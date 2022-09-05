Буэнос-Айрес, , 07:33 — REGNUM Полиция Аргентины задержала Бренду Уриарте — невесту Фернандо Сабаги Монтиеля, который совершил покушение на аргентинского вице-президента Кристину де Киршнер. Об этом передал телеканал Todo Noticias.

Арест Connor Tarter

Правоохранительные органы считают, что задержанная была соучастником нападения. Полиция проверила записи с камер видеонаблюдения и обнаружила, что Уриарте и Сабаг вместе подъехали к дому Киршнер.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в аргентинской столице Буэнос-Айресе Фернандо Сабаг совершил покушение на Кристину де Киршнер. Он наставил на нее пистолет и нажал на курок, но оружие дало осечку и не выстрелило. Вице-президент не пострадала.

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