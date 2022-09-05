Ульяновск, , 07:31 — REGNUM В Ульяновской области сохранили оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков. Об этом предупреждает управление МЧС.

Заморозки. Осень. Рябина Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным ведомства, утром 5 сентября, а также ночью и утром 6 сентября местами Ульяновской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — 0…-1 градус.

В связи с резким похолоданием в регионе объявлен оранжевый уровень опасности (погода опасна, существует вероятность стихийных бедствий). Напомним, что ранее данный уровень опасности действовал 3 — 4 сентября.

Спасатели просят жителей быть предельно внимательными и бдительными при эксплуатации приборов отопления и электрического оборудования, не оставлять их включёнными без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM , в лесах большинства районов области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).

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