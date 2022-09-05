Кемерово, , 07:27 — REGNUM Количество людей, участвующих в поиске заблудившихся в кузбасской тайге 63-летней пенсионерки и ее десятилетнего внука увеличена до 250 человек, — со ссылкой на МВД сообщил ТАСС.

Сибирская тайга у города Абаза Валерия Иванова © ИА REGNUM

Женщина с внуком отправилась за грибами в тайгу 3 сентября, после чего оба пропали.

Двое суток в поисках участвовало 70 человек. Теперь, «по указанию начальника ГУ МВД России по Кемеровской области Игоря Иванова значительно увеличено количество полицейских, задействованных в поисковой операции. К месту ее проведения прибыли еще около 120 сотрудников органов внутренних дел из разных городов Кузбасса, а также из областного полицейского главка. Общая численность группировки составляет около 250 человек. Также сегодня в мероприятиях будет задействован вертолет Росгвардии», — говорится в сообщении МВД.

Пропавших ищут с помощью шумовых устройств, квадрокоптера и авиатехники для мониторинга лесной местности с высоты.