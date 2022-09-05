Томск, , 07:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений Правительству по итогам встречи с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Владимир Путин подписывает указ Archive.government.ru

Руководитель субъекта попросил президента помочь со строительством третьего моста через реку Томь, строительством школ, а также многопрофильной областной детской больницы. Глава государства инициативы поддержал.

Согласно поручению, возведение моста должно начаться уже в 2023 году, завершение запланировано на 2027 год.

На строительство медицинского учреждения и школ поручено рассмотреть вопрос о выделении региону дополнительных бюджетных ассигнований.

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