Москва, , 07:20 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло на въезде в Северо-Западный тоннель в Москве, сообщили в пресс-службе департамента транспорта российской столицы.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с аварией были перерыты две дорожные полосы из трех. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября на трассе Р-22 в Михайловском районе Рязанской области легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовиками, в результате чего погибли три человека.

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