Владивосток, , 14:24 — REGNUM Во Владивостоке благодаря региональному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» открыли для экстремалов современную скейт-плазу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Скейт-плаза во Владивостоке Министерство физической культуры и спорта Приморского края

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Самую большую стрит-зону Приморья профессионалы и любители испытали на прочность, опробовали новые формы и перила, показали различные трюки.

«Это замечательное событие для развития скейтбординга не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке. Аналогов построенной во Владивостоке скейт-плазы нет. Здесь дети и взрослые могут отрабатывать навыки экстремального катания на скейтбордах, роликах и трюковых самокатах. Парк вмещает единовременно 40 катающихся», — прокомментировала президент федерации скейтбординга Приморья Вероника Марнова.

Плаза установлена под определенным углом для естественного водоотведения. Основание из швеллерных балок частично поглощает шум от езды.

В ближайшие дни здесь состоится первый в истории чемпионат Дальнего Востока по скейтбордингу в дисциплине «Улица». Участниками турнира станут райдеры из Приморья, Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской и Амурской областей. Победители и призеры чемпионата ДФО разыграют призовой фонд в 100 тыс. рублей.

По словам организаторов чемпионата, появление высокого уровня и качества скейт-плазы, даёт возможность для спортсменов продемонстрировать все свои трюковые умения и навыки.

Отмечается, что это уже девятая площадка, открытая по нацпроекту в Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 по 11 сентября в Москве на территории ВДНХ состоится международный фестиваль экстремальных видов спорта.