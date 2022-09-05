Владивосток, , 07:59 — REGNUM На берегу реки Лена в Якутске появится новый микрорайон. В его строительство вложат около 53 млрд рублей, планы анонсированы на VII Восточном экономическом форуме 5 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ленские столбы YakutiaPhoto

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Договор о возведении жилых домов подписали КРДВ, правительство Якутии и компания «Старвей Логистика». При строительстве микрорайона намерены воплотить красоту Ленских столбов, отсылки к ним заложены в архитектурной концепции. Площадь нового жилья составит более 360 кв. м.

«Микрорайон будет благоустроен закрытыми дворами с детскими площадками, тёплыми парковками, открытыми стоянками, а главным украшением станет пешеходная набережная с арт-объектами», — отметили в корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября подписано соглашение о строительстве завода по производству сжиженного природного газа и нефтеналивного терминала в Якутии. Предполагается, что строительство в этого завода позволит упростить доставку нефтепродуктов в районы Северо-Якутской опорной зоны.