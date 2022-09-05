Бишкек, 5 сентября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Киргизии намерено до конца года восполнить шестимесячный запас жизненно необходимых медицинских препаратов. Об этом заявил заместитель министра Улан Садыков.

(сс) Медикаменты

По его словам, на оформление контрактов на приобретение таких медикаментов требуется достаточно много времени, и именно поэтому назван столь продолжительный период их закупки.

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Также высокопоставленный чиновник отметил, что в республику уже поступила крупная партия инсулина, острая нехватка которого возникла ещё в мае нынешнего года.

«Сейчас у нас имеется в запасе некоторое количество инсулина и медицинских препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями, а также иммуносупрессоров», — резюмировал замглавы Минздрава Киргизии.

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