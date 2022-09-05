Тель-Авив, Израиль, , 07:10 — REGNUM Турецкий фрегат Kemalreis пришвартовался в израильском порту Хайфа в рамках участия в маневрах НАТО в Средиземном море, сообщило агентство Reuters.

Хайфа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Перед приближением корабля к берегу Турция направила Израилю предварительный запрос на высадку экипажа на сушу. Отмечается, что это первый подобный визит за более чем десять лет, в течение которых отношения двух стран оставались напряженными.

Речь идет о конфликте, начавшемся в 2010 году после нападения Израиля на морской конвой с гуманитарной помощью для Палестины. Группа кораблей пыталась прорвать водную блокаду, в которой находилась палестинская страна, но израильские военные решили остановить конвой. В результате инцидента погибли десять граждан Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу объявил, что Турция и Израиль договорись восстановить дипломатические отношения, и Анкара приняла решение назначить своего посла в Иерусалиме.

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