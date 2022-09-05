Владивосток, , 07:06 — REGNUM В ходе Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября подписано соглашение о строительстве завода по производству сжиженного природного газа и нефтеналивного терминала в Якутии. Об этом со ссылкой на Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) сообщил ТАСС.

Строительство завода сжиженного природного газа Gov.ru

Пятистороннее соглашение подписали КРДВ, ООО «РоссОйл», ГК «Старвей», ООО «Газпром СПГ Технологии», а также Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии.

«В инвестпроект по соглашению предварительно планируется вложить 6 млрд рублей и создать 100 новых рабочих мест. При содействии КРДВ инвесторы подготовят и подадут заявку на расширение границ территории опережающего развития «Якутия», чтобы в дальнейшем получить статус резидента ТОР», — сообщила Коропорация.

Предполагается, что строительство в Якутии завода по производству сжиженного природного газа позволит упростить доставку нефтепродуктов в районы Северо-Якутской опорной зоны, а также создать крупный транспортно-логистический узел.