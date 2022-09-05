Владивосток, 5 сентября, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Нефтеналивной терминал и предприятие по сжижению газа создадут в селе Павловск Мегино-Кангаласского района Якутии. В строительство предприятия вложат 6 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Bitjungle Хранилище со сжиженным газом

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Соответствующее соглашение на VII Восточном экономическом форуме подписало агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии с компаниями «РоссОйл», «Старвей» и «Газпром СПГ Технологии». Ожидается, что благодаря созданию нового предприятия работу получат 100 человек.

«Проект имеет особое значение не только в экспортном плане, но и как важный логистический хаб, который позволит обеспечить труднодоступные территории севера», — подчеркнул управляющий директор КРДВ Сергей Скалий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году в Якутии намерены построить мусоросортировочную станцию. Соответствующее соглашение подписано между компанией «Аылга» и корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.