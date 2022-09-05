Владивосток, 5 сентября, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Даты прямой линии, послания Федеральному собранию и большой пресс-конференция президента РФ Владимира Путина на сегодняшний день ещё не определены. Об этом 5 сентября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным 2017

«С этим пока не определились», — ответил Песков на вопрос о датах важнейших мероприятий с участием президента России.

В начале августа на вопрос о возможной дате прямой линии с президентом России Песков ответил, что она будет назначена не раньше сентября.

Напомним. прямая линия, послание Федеральному собранию и большая пресс-конференция президента России Путина — это ежегодные мероприятия. Прямая линия с Путиным в 2021 году состоялась 30 июня. Президент России успел ответить на 68 вопросов и обращений граждан со всей страны.