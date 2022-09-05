Найроби, 5 сентября, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Согласно новому исследованию, китайский производитель смартфонов Transsion Holdings возглавил африканский рынок смартфонов во втором квартале 2022 года с совокупной долей в 48%, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

Международная корпорация обработки данных (IDC) сообщила, что компания Transsion, которая производит бренды Tecno, Infinix и Itel, опередила Samsung, удельная доля которой составила 25,8%. Компания Samsung, занявшая второе место, зафиксировала снижение поставок на 11,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Занимающий третье место еще один китайский производитель Xiaomi, во втором квартале имел 6,6%-ную долю в Африке. Его поставки упали на 8,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Старший аналитик IDC Джордж Мбутия сообщил, что поставки устройств 5G на рынок смартфонов в Африке выросли на 26,9%, а их доля на общем рынке растет по мере того, как крупные бренды выводят на рынок все больше флагманских устройств 5G.

Он сказал, что сегмент 5G включает в себя складные смартфоны, хотя внедрение этой новой технологии происходит медленно из-за высоких цен на эти устройства.

«В долгосрочной перспективе эти цены будут снижаться, и по мере улучшения экономических перспектив они получат большую долю рынка», — отметил Мбутия.

Исследование показывает, что поставки смартфонов в Африку сократились на 7,9%, а негативные экономические перспективы, растущая инфляция и нехватка комплектующих повлияли на рынки по всему региону. Поставки функциональных телефонов, однако, выросли на 10,6%, а их более низкие цены предлагают жизнеспособную альтернативу для стесненных в средствах потребителей.

По данным IDC, тремя крупнейшими рынками смартфонов в Африке по удельной доле были Южная Африка, на долю которой пришлось 16,6%, Нигерия с 13,8% и Кения с 7,7%. Во всех трех странах поставки сократились по сравнению с предыдущим кварталом. Согласно исследованию, поставки смартфонов в Египет, который традиционно входит в тройку лидеров региона, упали на 62,7%, сократив свою долю рынка всего до 4,3%, что является шестым местом в общем рейтинге на континенте.

Этот резкий спад в Египте был вызван ограничениями на импорт мобильных телефонов, поскольку правительство прекратило утверждать аккредитивы на товары первой необходимости. IDC ожидает, что поставки смартфонов в Африку вырастут на 16,9% в третьем квартале и еще на 9,5% в четвертом квартале.

Старший директор по исследованиям IDC Рамазан Явуз, сказал, что во второй половине 2022 года показатели рынка смартфонов в целом улучшатся.