Абакан, 5 сентября, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В Хакасии задержан 37-летний житель Абакана, подозреваемый в причинении телесных повреждений 12-летней девочке. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 сентября в Главном следственном управлении по Красноярскому краю и Хакасии.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») продолжается.

По версии следствия, 24 августа 12-летняя девочка вместе со своей подругой пошла в магазин. Находясь около дома по улице Ломоносова, ребёнок почувствовал боль в правом бедре. Девочку доставили в больницу. По данным медиков, она получила ранение мягких тканей правого бедра, не причинившее вреда здоровью.

Следователи и криминалисты совместно с полицейскими выяснили, что к совершению преступления причастен 37-летний абаканец. Он задержан, решается вопрос о мере пресечения.

В ходе допроса мужчина заявил, что был в состоянии алкогольного опьянения. В арендованной квартире по улице Ломоносова он решил проверить дальность стрельбы личного пневматического оружия и выстрелил в девочку.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о стрельбе по 12-летней девочке в Хакасии.