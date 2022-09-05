Томск, 5 сентября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Томской области за семь месяцев с начала года оборот розничной торговли превысил 140 млн рублей, что на 7,3% больше показателей января–июля 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Торговый центр открыт

Практически весь оборот (96,6%) формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями вне рынка. Доля продажи на рынках и ярмарках составила 3,4%.

«В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,4%, непродовольственных товаров — 51,6%», — добавили в службе статистики.

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