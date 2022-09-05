Владивосток, , 06:50 — REGNUM На выставке «Улица Дальнего Востока» 5 сентября в рамках ВЭФ-2022 состоялось торжественное гашение почтовой продукции, посвященной второму Международному форуму по сохранению тигра и Году тигра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тигр Putin.kremlin.ru

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На почтовых конвертах расписались министр юстиции РФ Константин Чуйченко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Союз Мьянма Кхин Маун Йи и генеральный директор Почты России Максим Акимов.

«Уверен, наш форум усилит внимание международного сообщества к проблеме сохранения тигра. А это, в свою очередь, поддержит всю экосистему, в которой обитает полосатый хищник», — сказал Константин Чуйченко.

На знаке почтовой оплаты изображен тигр, автор иллюстрации — Сергей Ульяновский. Марка выпущена тиражом 176 тыс. экземпляров и будет доступна в отделениях Почты России уже с 5 сентября.

Также был изготовлен штемпель первого дня, который имеет фиксированную дату и используется для гашения только в день выхода марки.

Марку, посвященную второму Международному форуму по сохранению тигра, выпустили и другие страны ареала полосатого хищника: Королевство Камбоджа, Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Социалистическая Республика Вьетнам, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Республика Союз Мьянма, Республика Индия, Республика Индонезия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в своём видеообращении 5 сентября к участникам II Международного форума по спасению тигра отметил, что за 12 лет работы количество полосатых хищников увеличилось до 750 особей.