Нанкин, Китай, , 06:49 — REGNUM Объем производства электромобилей в восточно-китайской провинции Цзянсу достиг рекордно высокого уровня за первые семь месяцев 2022 года, превысив общий объем производства за весь прошлый год, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Электромобиль Neftegaz.ru

По данным провинциального департамента промышленности и информационных технологий, с января по июль производство автомобилей в Цзянсу увеличилось на 26,1% в годовом исчислении до 797 000 единиц, в том числе было выпущено 289 000 электромобилей, что в 1,8 раза больше в годовом исчислении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала этого года правительства всех уровней и предприятия автомобильной промышленности Цзянсу взяли на себя инициативу по обеспечению производства при одновременной борьбе с эпидемией, помогая отрасли быстро расти, сообщили в департаменте.

163 ключевых предприятия провинции в области энергетики и производства аккумуляторных батарей сообщили об общем объеме производства в 12 млрд юаней (около $17,4 мллрд) в первой половине 2022 года, что на 84,6% больше в годовом исчислении и что составляет 38,8% от общего объема производства в Китае.

В этом году индустрия электромобилей в Китае неуклонно росла. В первой половине 2022 года производство и продажи электромобилей на крупнейшем в мире автомобильном рынке достигли 2,66 млн и 2,6 млн единиц соответственно. По данным Министерства общественной безопасности, к концу июня на дорогах страны насчитывалось в общей сложности 10,01 млн электромобилей.