Лос-Анджелес, США, 5 сентября, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Американский штат Калифорния столкнулся с аномальной жарой, и в ряде районов региона в ближайшие дни ожидается нагрев воздуха до 46 °С. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на региональные власти.

Цитата из к/ф «Пекло». реж Дэнни Бойл. 2007. Великобритания, США Пекло

Пик наиболее высоких температур будет находиться на территории Центральной долины от города Сакраменто до Лос-Анджелеса и должен прийтись на 8 сентября.

Власти штата призвали жителей ограничить потребление электричества, чтобы снизить нагрузку на энергосистему, и избегать нахождения на открытом воздухе, чтобы не получить тепловой удар.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент североамериканского племени Навахо Джонатан Нез рассказал о том, что индейцам из его племени приходится сокращать поголовье скота из-за засухи и нехватки воды, вызванной аномальной жарой на юго-западе США.