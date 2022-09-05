Пекин, , 06:46 — REGNUM Сектор логистики Китая отчитался о стабильном росте за первые семь месяцев 2022 года, сообщает агентство Синьхуа.

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Социальная логистика выросла на 3,1% в годовом исчислении до примерно 190 трлн юаней (около $27,57 трлн) в период с января по июль, говорится в отчете Китайской федерации логистики и закупок.

Логистика промышленных товаров выросла на 3,5% в годовом исчислении за первые семь месяцев, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в первом полугодии. Общий доход логистической отрасли за этот период вырос на 6% в годовом исчислении до 7,2 трлн юаней.