Владивосток, 5 сентября, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 6 сентября проведёт во Владивостоке заседании Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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В этот же день глава государства ознакомится с ходом военных учений «Восток-2022».

На площадке VII Восточного экономического форума Путин ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития регионов Дальнего Востока. С помощью видеосвязи будет дан запуск производств на территориях опережающего социально-экономического развития.

Также глава государства пообщается с модераторами ключевых сессий ВЭФ и встретится с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября во Владивостоке начал работу VII Восточный экономический форум.

Владимир Путин поприветствовал участников II Международного форума по спасению тигров, который также стартовал во Владивостоке 5 сентября.