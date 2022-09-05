Владивосток, , 06:45 — REGNUM Количество абортов, сделанных в России операционным путем, снижается, — об этом 5 сентября на Восточном экономическом форуме рассказал член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Олег Аполихин, — передает РИА Новости.

Беременность

«Мы снизили практически на 250 (тысяч), а, может, и более сейчас, потому что каждый год это снижается, количество, так скажем, медицинских абортов… Все равно количество медицинских абортов где-то в пределах 450, 420, 360 (тысяч), тут есть разная статистика Росстата», — сказал заслуженный врач.

Отметим, что в 2021 году в России было зафиксировано 553 тысячи случаев искусственного прерывания беременности (38,8 аборта на каждые 100 родов). По сравнению с уровнем 1990 года число абортов в РФ снизилось в 5 раз.