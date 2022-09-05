Тбилиси, 5 сентября, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Правительство Грузии отказало депутату Европарламента от Польше Анне Фотыге в просьбепосетить находящегося под арестом бывшего президента страны Михаила Саакишвили, сообщает 4 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

European Parliament Анна Фотыга

«Он находится под стражей уже почти год. Я встретился с его матерьюГиули Аласания и его другом Георгием Чаладзе, чтобы понять его ситуацию. Я восхищаюсь их мужеством и решимостью», — написала Фотыга на своей странице в социальной сети.

Фотыге отказывают в посещении Саакашвили уже не первый раз. Так, в ноябре прошлого года министерство юстиции Грузии уже запрещало подобную встречу.

Напомним, что экс-министр иностранных дел Польши Анна Фотыга отличается крайне антироссийскими взглядами.