Пекин, , 06:44 — REGNUM Китайская авиакомпания Air China и британский машиностроительный гигант Rolls-Royce объявили о создании нового совместного предприятия по техническому обслуживанию и капитальному ремонту двигателей в Пекине на Китайской международной выставке по торговле услугами 2022 года, сообщает агентство Синьхуа.

Макет двигателя линейки Adour британской компании Rolls-Royce–устанавливается на различные военные самолёты, в том числе учебно-боевой Hawk

Новое совместное предприятие Beijing Aero Engine Services Company Limited (BAESL) будет оказывать поддержку в проведении технического обслуживания авиационных двигателей Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 и Trent 1000. В настоящее время Air China имеет в своем парке все три типа двигателей. Air China и Rolls-Royce владеют по 50% акций совместного предприятия с контрактной суммой около 2,61 млрд юаней (около $378,2 млн).

С выходом на полную мощность, который, как ожидается, состоится в середине 2030-х годов, BAESL сможет поддерживать до 250 посещений в цех в год. Объект будет предлагать услуги по техническому обслуживанию Air China и другим клиентам авиакомпаний.

Президент Air China Ма Чунсянь сказал, что, учитывая, что безопасность эксплуатации является главным приоритетом, Air China уже давно стремится развивать возможности технического обслуживания воздушных судов и обеспечивать надежность парка, одновременно стремясь способствовать индустриализации технического обслуживания воздушных судов.

Президент гражданской аэрокосмической компании Rolls-Royce Крис Чолертон сказал, что совместное предприятие является важной вехой для Rolls-Royce в Китае.

«Air China является для нас стратегическим партнером, мы успешно развивались вместе на протяжении многих лет. Я рад расширить наши отношения с этим захватывающим партнерством в области технического обсаживания и капитального ремонта, и с нетерпением жду дальнейшего роста нашего сотрудничества», — отметил он.

Ма сказал, что Air China и Rolls-Royce продолжат углублять свое партнерство и сотрудничество в области технического обслуживания двигателей большой тяги в будущем. Сегодня Rolls-Royce обслуживает 60% широкофюзеляжного парка Китая, или более 550 самолетов, находящихся в эксплуатации.