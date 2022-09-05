Энергодар, Бывш. УССР, , 06:43 — REGNUM Передачи Запорожской АЭС полностью под управление России ожидают власти города Энергодара в Запорожской области. Об этом 4 сентября рассказал глава администрации города Александр Волга в беседе с ТАСС.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

Волга уточнил, что на сегодняшний день Запорожская АЭС находится под частичным влиянием Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК), которой управляет киевский режим. При этом Волга указал, что заработную плату сотрудникам АЭС до сих пор выплачивает именно НАЭК, и отсюда возникает много социальных нюансов.

Как пояснил Волга, переход от НАЭК под курирование «Росатомом» приведёт к хорошему резонансу и станет переломным этапом. Глава администрации Энергодара подчеркнул, что фактически переход уже произошёл, так как комиссия «Росатома» постоянно находится на территории Запорожской АЭС.

«Люди прекрасно понимают, что рано или поздно эта ситуация произойдет, но в рамках определенного регламента, потому что это высокотехнологичный и очень сложный объект. Для переходного момента и для перехода технической части нужно определенное количество времени», — отметил глава администрации Энергодара.

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