Пекин, 5 сентября, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Самостоятельно разработанный Китаем большой беспилотный летательный аппарат ближнего космоса (БПЛА) на солнечных батареях QMX50 совершил свой первый успешный полет в городе Юйлине провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщила Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC), передает 4 августа агентство Синьхуа.

Константин Юон. Рождение новой планеты. 1921

По данным AVIC, ведущего производителя самолетов в стране, QX50 взлетел в 17:50 по местному времени и благополучно приземлился после 26-минутного полета. QX50 разработан Первым авиационным институтом AVIC, а все компоненты системы аппарата были в хорошем состоянии после успешного первого полета, сообщили в AVIC.

По словам китайского производителя самолетов, это первый высотный низкоскоростной БПЛА со сверхвысоким соотношением сторон, первая крупная модель БПЛА с двухфюзеляжной конфигурацией и первая крупная полностью электрическая платформа БПЛА, работающая исключительно на солнечной энергии, разработанная AVIC.