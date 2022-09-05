Пекин, 5 сентября, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Индекс цен дорожной логистики в Китае в августе вырос на 3% по сравнению в годовом исчислении, сообщает 4 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно исследованию, проведенному совместно Китайской федерацией логистики и закупок и компанией Guangdong Lin’an Logistics Group, в прошлом месяце индекс составил 103 пункта, снизившись на 0,16% в месячном исчислении. Субиндекс цен на логистику с полной загрузкой грузовиков, который в основном измеряет объемные грузы и региональные перевозки, за этот период составил 103,1 пункта, увеличившись на 2,6% в годовом исчислении.

В исследовании рост индекса цен на дорожную логистику объясняется макроэкономической политикой, которая продолжает стабилизировать экономический рост, расширять внутренний спрос и поддерживать предприятия в преодолении трудностей. По мере улучшения рыночной конъюнктуры и деловой уверенности индекс цен, скорее всего, стабилизируется или пойдет вверх, говорится в исследовании.

Индекс цен на дорожную логистику в Китае основан на средней цене за последнюю неделю декабря 2012 года, показатели которой приняты за 100 пунктов.