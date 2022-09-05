Владивосток, , 06:32 — REGNUM Одним из первых событий деловой программы Восточного экономического форума во Владивостоке стало открытие акселератора технопарка «Русский», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Акселератор — образовательная программа для малого и среднего бизнеса, запускающего инновационные проекты, которые требуют дальнейших разработок, развития и коммерциализации длительностью три месяца — всего 428 часов обучения. Акселерационную программу запустили совместно правительство Приморья, Дальневосточный федеральный университет, технопарк «Русский» и центр «Мой бизнес». На ее реализацию в краевом бюджете предусмотрено 10,4 млн рублей.

Акселератор даст возможность реализовать 40 лучших инициатив и привлечь инвестиции — не менее 30 млн рублей в Приморье.

Во время торжественного открытия акселератора участников приветствовал персональный робот ADAM — образовательная человекоподобная машина, созданная компанией победителем «Приморского старта» ООО «Робот». Она предназначена для образовательных целей и исследований. ADAM умеет вести диалоги, выражать эмоции, распознавать лица и предметы, двигаться, трансформироваться, перемещаться и обходить препятствия. Сейчас он активно используется в краевом детском технопарке «Кванториум», школах, образовательных центрах для малышей и подростков.

Отмечается, что конкурс «Приморский старт» проводят за год уже в третий раз. Правительство края готово поддержать десять инициатив. Общий призовой фонд составит 20 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на площадке Восточного экономического форума-2022 начал работу стенд Генеральной прокуратуры Российской Федерации.