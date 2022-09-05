Пекин, 5 сентября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Ракета «Чанчжэн-5B Y4», которой поручено вывести на орбиту лабораторный модуль «Мэнтянь» китайской космической станции, была доставлена на космодром Вэньчан в южной провинции Хайнань, сообщает агентство Синьхуаю.

Tech.ce.cn Чанчжэн-5 Y2

Ракета пройдет окончательную сборку и испытания вместе с лабораторным модулем «Мэнтянь», который прибыл на ранее. По данным космического агентства, в районе старта идет подготовка к запуску, запланированному на октябрь. В настоящее время комплекс китайской космической станции «Тяньгун» состоит из основного модуля «Тяньхэ», лабораторного модуля «Вэньтянь», грузового судна «Тяньчжоу-4» и космического корабля «Шэньчжоу-14» с экипажем.

«Мэнтянь» — второй лабораторный модуль строящейся космической станции. По словам проектировщиков, научное оборудование в лаборатории будет использоваться для изучения микрогравитации и проведения экспериментов в области физики жидкостей, материаловедения, горения и фундаментальной физики.