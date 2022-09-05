Багдад, , 06:24 — REGNUM Турецкий военный вертолет совершил жесткую посадку на севере Ирака, сообщили в пресс-службе турецкого министерства обороны.

Вертолет (сс) DVIDSHUB

Инцидент произошел вечером 4 сентября в районе операции «Коготь-замок». Воздушное судно выполняло полет для пополнения запасов.

На борту аппарата находились восемь человек. Семерых из них удалось спасти. Еще один пропал без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в Тихий океан рядом с американским городом Сиэтл (штат Вашингтон) упал самолет-гидроплан, в котором летели девять человек. Один из них найден мертвым. Остальные считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

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