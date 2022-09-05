Прокопьевск, Кемеровская область, , 06:23 — REGNUM В Кемеровской области организована доследственная проверка по факту исчезновения 63-летней пенсионерки с десятилетним внуком в тайге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Сибирская тайга у города Абаза Валерия Иванова © ИА REGNUM

По предварительным данным, днём 3 сентября женщина с мальчиком пошли в лес на территории Прокопьевского района за грибами и не вернулись. После того, как они перестали выходить на связь, родственники обратились в полицию.

«С привлечением волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт», сотрудников областного спасательного центра, полиции и МЧС осуществляются поисково-спасательные работы», — отметили в управлении.

В рамках проверки следователи устанавливают местонахождение пропавших, а также выясняют обстоятельства их исчезновения. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в поисковой операции задействовано более 70 человек, включая сотрудников полиции, спасателей, волонтёров, а также местных жителей.

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